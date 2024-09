Der Neuburger Winzer Josef Tremml steht vor der Lese seiner Trauben in Laisacker. Bis in das 19. Jahrhundert hinein hatte es professionellen Weinbau auf den Neuburger Donauhängen gegeben. Das Stadtmuseum erinnert jetzt mit einer kleinen Ausstellung an diese Tradition.

Winfried Rein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis