Neuburg

13:46 Uhr

Neue Ausstellung: Petra Fürst widmet sich in Neuburg Feminismus und Genderkultur

Plus Die neue Ausstellung von Petra Fürst im Neuburger Fürstengang erlaubt eine "Reise ins Unterbewusste".

Von Elke Böcker

Wer Lust auf visuelle Abenteuer hat, dem sei derzeit und bis zum 5. November ein Besuch der Städtischen Galerie im Fürstengang in Neuburg empfohlen. Unter dem Titel „Fragmentation of Story & Identity. A Walk trough Innocence & Abyss“ (übersetzt: "Zersplitterung von Geschichte und Identität. Ein Gang durch Unschuld und Abgrund") sind Zeichnungen, farbige Malerei, Installationen, mediale Werke und Radierungen von Petra Fürst zu erkunden.

Bereits zur Vernissage am vergangenen Freitag hatten sich ungewöhnlich viele Menschen eingefunden, stammt die Grafikerin, Mediengestalterin und Künstlerin doch aus Neuburg und ist hierher zurückgekehrt, so Zweiter Bürgermeister Johann Habermayer in seiner begeisterten Begrüßung. Die vielseitige Künstlerin, die einst auszog, sich die Welt anzusehen – wie ihre Künstler-Freundin Marlene Salm in ihrer Einführung anmerkte – nimmt die Besucher mit auf die Reise in ihr Unterbewusstes.

