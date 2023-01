Neuburg

11.01.2023

Neue B16-Ampel am Neuburger Rödenhof: Warum nun Tempo 50 gilt

Plus Auf der B16 am Neuburger Rödenhof steht die von Anwohnern lang ersehnte Fußgängerampel. Dafür wird der Verkehr auf 50 abgebremst. Wie geht es mit der Ampel weiter?

Von Andreas Zidar

Wer auf der B16 am Neuburger Rödenhof unterwegs ist, muss neuerdings deutlich vom Gas gehen. Mit der Installation der neuen, provisorischen Fußgängerampel hat das Staatliche Bauamt Ingolstadt ein neues Tempolimit von 50 Stundenkilometern in diesem Bereich festgelegt. Was so manchen Verkehrsteilnehmer ärgert, freut die Anwohner umso mehr. Schließlich fordern die Betroffenen schon seit Jahren eine sichere Möglichkeit, um die viel befahrene Bundesstraße zu überqueren. Doch wie geht es nun mit der Ampel weiter?

