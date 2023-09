Neuburg

10:48 Uhr

Neue Bäume in der Färberstraße passen nicht ins Pflanzloch

Die Löcher für die Bäume in der Färberstraße bleiben vorerst leer. Die bestellten Bäume waren zu groß.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Die neue Färberstraße ist so gut wie fertig. Jetzt sollten noch die Bäume gesetzt werden. Doch die passen nicht in die vorgesehenen Löcher. Was nun?

Die Umbauarbeiten in der Färberstraße in Neuburg sind nahezu abgeschlossen - und das früher als geplant. Zuletzt sollten bereits die neuen Bäume gesetzt werden. Doch da gibt es nun ein Problem. Die Wurzelballen sind zu groß für die vorbereiteten Pflanzlöcher und mussten wieder abtransportiert werden. Wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling schildert, wurden wohl auch die falschen Baumarten gewählt. Die eingeplanten hätten eine Größe von bis zu 13 Metern erreicht. "Das macht in der Färberstraße keinen Sinn", sagt der Rathauschef in der öffentlichen Stadtratssitzung. Allerdings sei eine Lösung gefunden. Die falsch ausgewählten Bäume können im Neubaugebiet "Heckenweg" gesetzt werden. Für die Färberstraße werden nun neue Bäume bestellt. Sie sollen im November gesetzt werden. Die offizielle Eröffnung der neu gestalteten Einkaufsstraße ist am 5. Oktober vorgesehen. (fene)

Themen folgen