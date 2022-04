Neue Besetzung: Neuburger Jugendparlament legt wieder los

Plus Lena Schläger und Lukas Schorer vertreten das neu besetzte Jugendparlament (JuPa) als Sprecherin und Sprecher. Beide bringen viel Engagement, Tatendrang und Ideen mit.

Im vergangenen Herbst hat es noch düster ausgesehen für das Jugendparlament (JuPa) in Neuburg. Die dreijährige Legislaturperiode näherte sich dem Ende zu, und die Suche nach neuen Kandidatinnen und Kandidaten gestaltete sich schwierig. Man überlegte bereits, zu pausieren. Schließlich gewann die Problematik doch noch an Aufmerksamkeit, und das Parlament konnte mit 14 Jugendlichen neu besetzt werden. Coronabedingt sollte noch einige Zeit vergehen, ehe die konstituierende Sitzung Ende März im Großen Sitzungssaal des Rathauses endlich stattfinden konnte.