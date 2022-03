Neuburg

vor 47 Min.

Neue Besuchsregelungen in der KJF-Klinik in Neuburg

In den Kliniken der Region, im Bild die KJF Klinik Sankt Elisabeth Neuburg, werden aufgrund der angespannten Corona-Situation weiterhin keine aufschiebbaren Behandlungen durchgeführt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen passt die KJF-Klinik St. Elisabeth in Neuburg die Regelungen für Besucher an. Was dabei ab sofort gilt.