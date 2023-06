Neue Betreiber: Die Neuburger Fischerstecher-Bar öffnet wieder

Plus Seit Jahresbeginn steht der Fischerstecher am Neuburger Donaukai leer. Jetzt übernehmen zwei neue Betreiber und öffnen die Kneipe rechtzeitig zum Schloßfest.

In der Neuburger Kneipenszene tut sich etwas. Die Fischerstecher-Bar an der Donaupromenade, die seit Jahresbeginn leer steht, öffnet wieder - rechtzeitig zum Beginn des Schloßfests.

Wie berichtet, hat sich der Neuburger Gastronom Anis Chaalali, der dem Lokal 2021 mit der "Fischerstecher House Bar" neues Leben eingehaucht hat, zum Jahreswechsel wieder zurückgezogen. Jetzt übernehmen zwei neue Betreiber: Florian Karmann aus Ehekirchen und Stefan Zech aus Pöttmes (Kreis Aichach-Friedberg). Die beiden 37-Jährigen sind Großcousins und wollten schon länger gemeinsam eine Kneipe eröffnen, bislang habe dies aber nicht geklappt, erzählen die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion. Als sie im Frühjahr hörten, dass der Fischerstecher leer steht, wagten sie einen Blick auf die Immobilie. Der Draht zum Besitzer habe gleich gepasst. Und auch das Lokal mit seiner Geschichte gefiel ihnen. Also schlugen sie zu.