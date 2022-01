Neuburg

vor 22 Min.

Neue Betreiberinnen: So geht es mit dem Café am Theater in Neuburg weiter

Victoria Gebel (rechts) und Elena Wizke sind die neuen Betreiberinnen des Café am Theater in Neuburg.

Plus Nach dem Aus der bisherigen Pächterin hat das Café am Theater in Neuburg neue Betreiberinnen. Was diese planen und wie es im Café weiterläuft.

Von Claudia Stegmann

Als Victoria Gebel in der Zeitung die Nachricht gelesen hat, dass die Pächterin des Cafés am Theater in der Neuburger Altstadt einen Nachfolger sucht, war sofort klar, wem sie davon erzählen musste: ihrer Schwägerin Elena Wizke. Die beiden träumten schon lange davon, zusammen ein Café zu betreiben – und jetzt bot sich die Gelegenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen