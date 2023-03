Neuburg

Joshofener Weiher: "Keine Luxus-Treppe" für den FKK-Strand

Joshofen Die hölzernen Anlagen am FKK-Strand des Joshofener Weihers sind bereits abgebaut. Das städtische Tiefbauamt will hier und an zwei weiteren Stellen flache Einstiege schaffen.

Plus Am Joshofener Weiher gibt es neue Einstiege. Um Unfällen vorzubeugen, will die Stadt Neuburg damit auf Nummer sicher gehen. Auch Handläufe werden eingebaut.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Der Joshofener Badeweiher ist sehr beliebt, das hat sich besonders im heißen Sommer 2022 gezeigt. Jetzt hat die Stadt alle Stege, Holztreppen und provisorischen Einstiege entfernen lassen.

