Neue Freiluftmesse in Neuburg: Das ist bei „NeuburgMobil“ geboten

Am kommenden Wochenende werden aus den ehemaligen Autotagen die Mobilitätstage „NeuburgMobil“. Die neue Veranstaltungsreihe bietet für Besucher einiges. Ein Überblick.

Der Stadtmarketingverein Neuburg veranstaltet in Kooperation mit der Stadt Neuburg am kommenden Wochenende eine neue Veranstaltungsreihe - ein Wiederaufleben der bekannten Neuburger Autotage, aus denen am 13. und 14. Mai die Mobilitätstage „NeuburgMobil“ werden. Die neue Freiluftmesse zu Fortbewegung und Fortschritt stellt sich breiter auf und trägt den Veränderungen zum allumfassenden Thema Mobilität Rechnung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Eintritt ist frei.

Ab 2001 gab es in regelmäßigen Abständen die Neuburger Autotage in der Innenstadt. Beworben als schönste Automeile der Region, präsentierten sich entlang der Donau und am Schrannenplatz zahlreiche Autohäuser. Die beliebte Freiluftmesse lockte Jahr für Jahr viele Tausend Besucher in die Stadt und galt seit der Gründung als Ankerveranstaltung des Stadtmarketingvereins. Der Stadtmarketingverein lässt die erfolgreiche Veranstaltung nach der Corona-Zwangspause wiederaufleben. „Wir haben die Zeit genutzt, um an einer Neuausrichtung der Veranstaltung zu arbeiten, und machen nun aus den eher monothematischen Autotagen moderne Mobilitätstage“, verdeutlicht Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet.

Freiluftmesse „NeuburgMobil“: Programm, Aktionen, Eintritt

Stadtmarketing-Vorsitzender und OB Bernhard Gmehling ergänzt: „Die Besucher erwartet eine interessante Messe mit dem ganz klaren Blick in eine zukunftsgerichtete, nachhaltige Mobilität. Die neuen Neuburger Mobilitätstage sind nicht der erhobene Zeigefinger, sondern Ideen- und Impulsgeber, der alle Möglichkeiten aufzeigt und motiviert.“

Die zentrale Neuburger Innenstadt wird die Bühne für „NeuburgMobil“. Das Veranstaltungsareal erstreckt sich vom Donaukai über den Schrannenplatz und bezieht erstmals auch weitere Innenstadtbereich mit ein. Aussteller und Anbieter kommen auf diese Weise zu individuellen Präsentationsflächen und Besucher dürfen sich auf ein ansprechendes Erlebnisareal freuen, kündigt die Stadt an.

Neben zahlreichen Autohäusern und Fahrradanbietern zeigt sich auf der Messe das breite Spektrum der Mobilität. So ist unter anderem der Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt (VGI) dabei. Auch die Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 ist zusammen mit dem Verkehrsreferenten der Stadt Neuburg, Bernhard Pfahler, sowie dem Verkehrssachbearbeiter der Neuburger Polizei, Franz Sailer, mit einem Stand in der Fischergasse vertreten. Getreu dem Motto "Wo drückt der Schuh?" können dort Bürgerinnen und Bürger berichten, an welchen Stellen im Neuburger Verkehr es Probleme gibt. An einem Glücksrad können Teilnehmende am Stand unter anderem Gutscheine für eine Segway-Fahrt gewinnen. Ein echtes Highlight ist laut Ankündigung die Fundradversteigerung der Stadt Neuburg, die am Samstag, 13. Mai, um 14.30 Uhr im Auktionszelt in der Hertleinkurve stattfindet.

Die kleinen Gäste dürfen sich auf zwei besondere Aktionen freuen. Zum einen haben sich die Modellsportbegeisterten des MCC Neuburg einen Parcours im Eingangsbereich des Englischen Gartens gesichert, zum anderen gibt es gleich nebenan eine riesige Hüpfburg samt Kinderbetreuung.

Erstmals präsentiert sich auch die neue Initiative „Aktion Blaulicht“ in der Öffentlichkeit. Das Bündnis aus Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz, THW-Jugend und Wasserwacht-Jugend zeigt sich am Samstag im eigenen Areal der Schrannen- und Pfalzstraße. Besucherinnen und Besucher können beispielsweise Fahrzeuge besichtigen, Ausrüstung begutachten, an Spielen teilnehmen und Info-Stände besuchen. Ziel der von Bernhard Fortner gegründeten Initiative ist die Nachwuchsgewinnung für alle vier Blaulicht-Organisationen. Interessierte sind am Samstag, 13. Mai, von 14.30 Uhr bis 18 Uhr in die beiden Straßenzüge eingeladen. Darüber hinaus ist als großer Unterstützer der neuen Aktion auch die bekannte Stiftung für Neuburger vertreten. (AZ, ands)

Die neue Messe NeuburgMobil findet am Samstag, 13. Mai, von 14.30 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, von 11 Uhr bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die kulinarische Versorgung übernehmen die zahlreichen ansässigen Gastronomen.