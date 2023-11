Neue Führungskraft an der FOS/BOS in Neuburg

Martina Wenzel hat als neue Weitere Ständige Stellvertreterin an der FOSBOS Neuburg eine wichtige Leitungsfunktion übernommen und hat viel vor.

Seit diesem Schuljahr ist Martina Wenzel am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Max-von-Pettenkofer für die FOSBOS zuständig – als Weitere Ständige Stellvertreterin von Schulleiter Matthias Fischer. Nach 23 erfüllten Jahren an der FOSBOS Donauwörth will die Englisch- und Französischlehrerin und langjährige Kolleggruppenleiterin des Telekolleg Donauwörth in Neuburg auf Bewährtes aufbauen und neue Akzente setzen, schreibt die Einrichtung in einer Mitteilung.

Was ihr wichtig ist, hat Martina Wenzel der Schulgemeinschaft bereits in der Einarbeitungsphase mitgeteilt: „Eine gute Atmosphäre und ein wertschätzendes Miteinander an der Schule sind für mich Voraussetzung für eine zufriedene Schulgemeinschaft. Mir ist es ein Anliegen, das große kreative Potential und die Expertise des Kollegiums zu nutzen, um Schule weiterzuentwickeln, dabei auch meine eigenen Ideen einzubringen und am Puls der Zeit zu bleiben." Ein Beispiel hierfür sei der verantwortungsvolle und bewusste Umgang mit künstlicher Intelligenz, die in zahlreichen Fächern zum Beispiel für zugänglichere Texte oder differenzierende Aufgaben sorgen und damit auch ein wichtiger Baustein in der Inklusion sein kann.

Martina Wenzel ist stellvertretende Leiterin der FOSBOS Neuburg

Ihre Tätigkeit in der Schulberatung und Lehrerfortbildung und viele Jahre Berufserfahrung an der FOSBOS machen Martina Wenzel laut Mitteilung zu einer ausgesprochenen Expertin für diese Schulart, aber auch für die Durchlässigkeit des Schulsystems. Daher freut sie sich, am beruflichen Schulzentrum tätig sein zu dürfen, heißt es. Berufs- und Studienorientierung ist Wenzel demnach ein besonderes Anliegen. Sie schätzt die lebendige Schulgemeinschaft und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie will Schule gemeinsam gestalten – nach dem Umzug an die Bahnhofstraße in das ehemalige Gebäude der Paul-Winter-Realschule ist die Gestaltung des Schullebens auch ganz praktisch zu verstehen: Schulhaus und Pausenhof werden den Bedürfnissen der FOSBOS angepasst.

Eine weitere Möglichkeit der Mitgestaltung für Schülerinnen und Schüler bietet das Schülerparlament. Als eine von drei Fach- und Berufsoberschulen in Bayern ist die FOSBOS Neuburg mit dabei bei diesem Schulversuch. Für Martina Wenzel ist das Schülerparlament ein Glücksfall, mit dem ein wertvoller Beitrag zur Demokratieerziehung geleistet werde.

Als eines von mehreren wichtigen Zielen für das laufende Schuljahr nennt sie die Etablierung der neuen Ausbildungsrichtung Gesundheit, und auch diese ist nicht nur Unterrichtsthema, sondern bereits ein deutlich sichtbarer Bestandteil des Schullebens: Yoga-Angebote, Milon-Gesundheitszirkel im Fitnessraum, Kollegiale Fallberatung (ein Angebot zur Lehrergesundheit) – all dies Bestandteile einer „guten gesunden Schule“, vielleicht auch bald mit Gütesiegel. (AZ)