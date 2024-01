Neue Führungskraft: Sie leitet nun das Neuburger Krankenhaus

Julia Schicktanz ist seit 1. Januar neue Krankenhausdirektorin an der Ameos-Klinik in Neuburg. Welche Qualifikationen sie mitbringt.

Das Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg steht unter einer neuen Leitung. Julia Schicktanz ist seit 1. Januar die Krankenhausdirektorin, schreibt Klinik-Betreiber Ameos in einer Pressemitteilung. Sie verfüge demnach über eine breit gefächerte Expertise im Bereich der Krankenhausleitung, welche sie in verschiedenen Klinika und Funktionen gesammelt habe, heißt es.

Die neue Krankenhausdirektorin hat Gesundheitsökonomie studiert, absolvierte ein Management-Traineeprogramm bei Asklepios und war im Anschluss als Klinikmanagerin in verschiedenen Asklepios-Klinika in Bayern tätig. Vor ihrem Wechsel war sie in der Funktion als kaufmännische Klinikleitung in der Frankenland-Klinik Bad Windsheim beschäftigt.

“Ich freue mich sehr auf Neuburg und das neue Aufgabengebiet als Krankenhausdirektion und möchte mit allen Mitarbeitenden das Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg weiterhin strategisch sicher aufstellen und positiv weiterentwickeln“, sagt die neue Krankenhausdirektorin in der Mitteilung. „Mit Julia Schicktanz haben wir eine kompetente Führungskraft mit optimalen Erfahrungen und Qualifikationen für diese Position gewonnen, die neben wirtschaftlichen Know-how auch über fundierte Praxis- und Führungserfahrungen im klinischen Behandlungsalltag verfügt und bereits seit mehreren Jahren in Bayern beruflich verwurzelt ist“, betont Thomas Pfeifer, Regionalgeschäftsführer Ameos Süd. (AZ)

