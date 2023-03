Neue Gebühren: Marstall, Boxenstall und Burgwehr werden teurer

Marstall, Boxenstall und Burgwehr sind in Neuburg beliebte Locations für Feiern. Wer die Bereiche mieten möchte, muss künftig mehr bezahlen und neue Regelungen beachten.

Marstall, Boxenstall und Burgwehr sind in Neuburg beliebte Locations für Feiern, Hochzeiten oder sonstige Veranstaltungen. Wer die Bereiche mieten möchte, muss künftig mehr Geld bezahlen. Der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, die Nutzungsgebühren für diese Bereiche zum 1. Januar 2024 zu erhöhen.

Für den Marstall inklusive Cateringraum etwa muss man pro Veranstaltungstag als Privatperson künftig 700 anstatt 575 Euro zahlen, für eine gewerbliche Nutzung sind 1000 statt 775 Euro fällig. Für den Boxenstall erhöhen sich die Gebühren von 400 auf 500 Euro (gewerblich) beziehungsweise von 350 auf 400 Euro (privat). Auch gemeinnützige Mieter müssen in Zukunft tiefer in die Tasche greifen. Für die Burgwehr beispielsweise zahlen diese 100 anstatt 75 Euro pro Veranstaltungstag. Zuletzt hat die Stadt die Nutzungsgebühren für die Anlagen in der oberen Altstadt zum 1. Januar 2018 erhöht.

Außerdem wird nun der Nutzungszeitraum für Veranstaltungen über das Wochenende genau festgelegt, nämlich von Freitag, 10 Uhr, bis Montag, 12 Uhr. Bisher gab es keine genaue Definition, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Es wurde zuletzt von Donnerstagnachmittag bis Montag, 16 Uhr, vermietet, jedoch ohne definierte Regelung.

Und noch etwas ändert sich. Da es sich laut Stadt gerade bei gewerblichen Vermietungen in letzter Zeit mehrfach gezeigt habe, dass Termine geblockt beziehungsweise zugesagt, dann aber ganz kurz vor dem geplanten Veranstaltungstermin wieder abgesagt wurden, werden nun Stornogebühren eingeführt. Diese betragen 30 Prozent der Nutzungsgebühr nach Vertragslegung (acht Wochen vor der geplanten Veranstaltung) und 75 Prozent der Nutzungsgebühr nach Zahlungseingang (vier Wochen vor der geplanten Veranstaltung). (ands)