Nina Schneider ist die neue Hausärztin für den Neuburger Norden

Die Hausarztpraxis von Brigitte und Holger Haverkamp vergrößert sich: Allgemeinmedizinerin Nina Schneider behandelt seit diesem Monat Patienten im Neuburger Norden. Die 44-Jährige ist in Nordrhein-Westfalen geboren und hat zu ihrem Berufsbeginn einige Zeit als Krankenschwester in München gearbeitet. Nach ihrem Medizinstudium in der bayerischen Landeshauptstadt wurde sie 2014 in Neuburg heimisch und arbeitete an der Klinik in der Inneren Medizin und in der Chirurgie. Ihre Facharztausbildung absolvierte sie dort bis März dieses Jahres und machte auch Station in der Neuburger Hausarztpraxis von Theresa Riedlberger. Bis Ende Juni arbeitete sie noch in der Neuburger Klinik.

Neuburger Hausärzte: Nina Schneider ist neue Allgemeinärztin in der Praxis Haverkamp

Nun steigt sie als frisch ausgebildete Fachärztin in den Praxisalltag der Hausarztpraxis Haverkamp ein. Das sei schon länger ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, sagt Schneider: „Der Klinikalltag mit vielen Wochenend- und Nachtdiensten ist nur schwer mit meiner Familie vereinbar.“ Außerdem freut sich die Mutter dreier Kinder darauf, ihre Patienten als Allgemeinmedizinerin über längere Zeit zu begleiten: „In der Klinik gibt es einen enormen Durchlauf an Patienten, hier kann ich eine intensivere Patienten-Arzt-Bindung aufbauen.“ Ihre Schwerpunkte als Hausärztin sieht Schneider in der Schmerztherapie, Akupunktur und Wundversorgung. Großen Wert legen alle drei Hausärzte der Praxis auf die Gesundheitsvorsorge.

Insgesamt zählt die Praxis Haverkamp derzeit rund 2000 Patienten, schätzt Holger Haverkamp. „Neupatienten sind uns immer willkommen, zumal wir mit Nina Schneider nun neue Kapazitäten haben.“ Die Öffnungszeiten der Praxis werden nun ausgeweitet. Sie ist wie bisher an allen Wochentagen vormittags von 8 bis 13 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag auch nachmittags geöffnet. In der Terminsprechstunde werden Patienten der Praxis in der Ingolstädter Straße nun zwischen Brigitte Haverkamp, Holger Haverkamp und Nina Schneider wählen können. In der Akutsprechstunde wird ein Arzt oder eine Ärztin aus dem Dreierteam nach Verfügbarkeit zugeteilt.