Neue Klinik-Parkplätze in Neuburg: Wer soll dort parken dürfen?

Rund um das Neuburger Krankenhaus herrscht große Parkplatznot. Doch Abhilfe ist in Sicht, neue Stellplätze sind in Planung. Wie von der Neuburger Rundschau berichtet, hat Klinik-Betreiber Ameos hierfür eine Ackerfläche des Studienseminars, neben dem Hubschrauberlandeplatz, im Blick. In diesem Bereich sollen nach jetziger Planung 374 Parkplätze entstehen. Doch noch sind viele Fragen offen.

Neuburg: Anwohner von geplantem Klinik-Parkplatz nicht begeistert

In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am Mittwoch ging es unter anderem um die Zufahrt zu einem möglichen, neuen Parkplatz. Aktuell wäre diese von Norden, über die Adalbert-Stifter-Straße, vorgesehen. Doch die dortigen Anwohner wären über den zusätzlichen Verkehr natürlich „nicht begeistert“, berichtete Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU), der diesbezüglich bereits Gespräche mit Betroffenen geführt hatte. Er regte als Möglichkeit an, dass zumindest die Abfahrt über den Müller-Gnadenegg-Weg erfolgt, so könnten Anwohner in der Adalbert-Stifter-Straße entlastet werden. „Diese Möglichkeit möchte ich überprüft haben“, so Gmehling.

Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) bezeichnete diese Idee als „grundsätzlich gut“, doch ihm würde auch eine andere Zu- und Abfahrt gut gefallen: direkt über das Krankenhausgelände. Diese Verbindung würde einen weiteren Vorteil mit sich bringen: Pfahler berichtete davon, dass Patienten, die mit dem Hubschrauber angeliefert werden, aktuell in Fahrzeugen verladen und umständlich über den Müller-Gnadenegg-Weg in die Klinik gefahren werden. Durch einen neuen, direkten Weg in Richtung Notaufnahme könnte man sich diesen Umweg sparen, so Pfahler. Der Vorschlag habe einiges für sich, zeigte sich OB Gmehling aufgeschlossen. Doch man müsse erst prüfen, inwieweit eine direkte Klinik-Verbindung durch den aktuell dichten Baumbestand möglich wäre.

Noch ist unklar, für wen die Parkplätze gedacht wären

Roland Harsch (FW) erkundigte sich, für wen die neuen Parkplätze gedacht wären: Personal, Besucher oder alle zusammen? Hierzu müsse man erst Gespräche führen, antwortete Gmehling, der deutlich machte: „Uns gehört der Grund nicht.“ Die aktuellen Planungen seien lediglich ein „erster Aufschlag“.

Grundsätzlich stand das Gremium geschlossen hinter dem Vorhaben. Laut Gmehling habe man dadurch die Möglichkeit, „die Parknot am Krankenhaus rasch zu lindern oder fast zu beheben“.