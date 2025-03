Neue Kneipentour in Neuburg: Das ist beim „Bar-Hopping“ geboten

Neuburger Gastronomen möchten das Nachtleben in der Stadt beleben und haben eine neue Bar-Tour auf die Beine gestellt. Das „Neuburger Bar-Hopping“ soll die Innenstadt am Samstag, 5. April, zur Partymeile machen. Mit dabei sind: Die Bar, Elisenlounge, Andrea‘s Bar, Fischerstecher, Neo Kastro, Tanzcafé Hertlein sowie das Café Ozon.

„Neuburger Bar-Hopping“ am Samstag, 5. April

Wie die Veranstalter mitteilen, können Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt von Lokal zu Lokal ziehen und von vergünstigten Getränkespecials profitieren. Als Andenken an den Abend erhalten Gäste Festival-Bänder zum Sammeln. Im Gegensatz zu früheren Veranstaltungen, wie dem Nightgroove und dem Bandfestival, wird vor Ort keine Livemusik zu hören sein. Dafür sollen DJs in jedem Lokal für die passende musikalische Umrahmung sorgen. Die Veranstalter versprechen verschiedene Musikrichtungen für jeden Geschmack.

„Die Stadt muss lebendig bleiben, es muss sich etwas rühren“, betont Sebastian Bollinger auf Nachfrage. Der Betreiber des Tanzcafés Hertlein spricht stellvertretend für alle teilnehmenden Gastronomen. Man wolle den Menschen das Neuburger Nachtleben näherbringen und Abwechslung bieten. „Die Leute sollen Spaß haben.“ Die Veranstaltung soll ein Zeichen setzen, entgegen dem aktuellen Trend, wonach das Nachtleben für manche Menschen offenbar zunehmend an Relevanz verliert. „Bei uns in Neuburg lebt die Stadt“, so Bollinger. „Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, den Abend und die Nacht in Neuburg zu verbringen. Und dies soll auch so bleiben.“

Keine Sponsoren, keine Eintrittsgelder

Die Veranstaltung ist relativ simpel gehalten. Sponsoren sind laut Bollinger keine notwendig, wodurch man unabhängig bleibt. Das Barfestival „Nightgroove“ musste 2019 nach 18 Jahren einen Schlussstrich in Neuburg ziehen, weil Geldgeber abgesprungen waren. Auch einheitliche Öffnungszeiten der beteiligten Lokale wird es nicht geben. „Das entscheidet jeder Gastronom selbst.“ Besucherinnen und Besucher könnten den Abend beispielsweise relativ entspannt im Neo Kastro beginnen und dann weiterziehen. „Erfahrungsgemäß wird für viele die Nacht im Hertlein enden“, sagt Bollinger und lacht.