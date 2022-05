Neuburg

vor 54 Min.

Neue Konzertreihe in Neuburg startet mit Gefühl, Anmut und Leidenschaft

Plus Sven Faller und Luis Borda geben im Schlösschen Hessellohe in Neuburg einen eindrucksvollen Einblick in die Seele des Tango. Sie machen den Auftakt von „Livetalk & Musik“.

Von Johannes Seifert

Sven Faller zählt ohne Zweifel du den bemerkenswertesten Jazz- Bassisten unserer Zeit. Kaum ein anderer deutscher Bassist hat ein stilistisch so breites Feld an Künstlern begleitet wie Sven Faller, darunter Larry Coryell, Pippo Pollina, Philip Catherine, Charlie Mariano, Konstantin Wecker, Georg Ringsgwandl, Arlo Guthrie. Gerade auch in Neuburg, ist er durch erfolgreiche Auftritte im Birdland Jazz -Club sowie als „Künstlerischer Leiter“, für den Bereich Jazz, Pop- und Weltmusik - im Rahmen der Sommerakademie - bestens bekannt und überaus geschätzt.

