Neue Maßnahmen gegen Geflügelpest in Neuburg-Schrobenhausen vorgeschrieben

Weitere Fälle der Geflügelpest sind in Bayern bekannt geworden. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erlässt daher eine Allgemeinverfügung zum Schutz bei Tieren gegen die Krankheit.

Bayernweit sollen ab sofort verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen gegen die Geflügelpest zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel angeordnet werden. Das hat das Bayerische Umweltministerium aufgrund der bei Wildvögeln vorliegenden Geflügelpestnachweise in Deutschland und Bayern veranlasst.

Erforderliche Maßnahmen erfolgen bayernweit einheitlich auf Grundlage einer zentralen Risikobewertung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Deshalb hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen am 8. Dezember eine entsprechende Allgemeinverfügung im Amtsblatt veröffentlicht, die seit dem 9. Dezember in Kraft ist. Sie ist auch unter www.neuburg-schrobenhausen.de im Internet zu finden.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schreibt Maßnahmen zum Schutz gegen Geflügelpest vor

Darin werden neben verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen weitere Vorbeugungen wie etwa ein Verbot von Ausstellungen und Märkten, ein Fütterungsverbot von Wildvögeln (Singvögel sind ausgenommen) sowie eine Untersuchungspflicht bei Händlern, die Tiere im Rahmen des mobilen Handels abgeben, geregelt.

Aktuell sind in Bayern drei Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Cham und Nürnberger Land nachgewiesen. Deutschlandweit sind in dieser Saison mehr als 280 Fälle amtlich festgestellt worden. (nr)