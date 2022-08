Neuburg

vor 32 Min.

Neue NR-Kolumne einer Vierfach-Mama: Die Gefahr lauert in der Brotzeitdose

Plus Kirstin Puppe aus Rohrbach ist Vierfach-Mama und wird erzählen, welche Herausforderungen zu meistern sind. In Teil 1 unserer Kolumne dreht sich alles um den Start in die Sommerferien.

Da sind sie die Ferien. Langersehnt und nun endlich da. Keine Schule. Zumindest eine Zeit lang. Schule. Ein Thema welches uns Eltern über kurz oder lang beschäftigt. Es fängt an bei Hausaufgaben und Streitereien auf dem Schulhof, hin zu ausgelaufenen Patronen und verlorenen Brotzeitdosen. Interessant wird es, wenn die Brotzeitdose die Ferien über im Schulranzen verloren ging. Wie durch ein Wunder taucht sie in den letzten Tagen wieder auf. Kleiner Tipp am Rande: Besser die Nase weit weghalten beim Öffnen, denn sonst herrscht Erstickungsgefahr.

