Neue Pressesprecherin der Bundeswehr: Von Louis Vuitton zur Luftwaffe

Plus Monika Berr tritt die Nachfolge als neue Presseoffizierin des Neuburger Luftwaffengeschwaders an – und der Weg der Nürnbergerin ist ziemlich außergewöhnlich.

Von Katrin Kretzmann

Sie ist die nächste Fränkin und das neue Gesicht im Presseteam des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg und ist überglücklich, nun an ihrem Wunschstandort stationiert zu sein: Monika Berr arbeitet bereits seit einigen Wochen als Presseoffizierin im Militärverband und tritt ab nächster Woche offiziell die Nachfolge von Hauptmann Florian Herrmann an, der einen neuen Posten im Geschwader übernimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

