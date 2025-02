Neue Professoren, neue Studiengänge, neuer Dekan: Das tut sich am Campus Neuburg

Noch ist der Neuburger Campus in der Aufbauphase, doch hinter den Kulissen tut sich gerade einiges. Die Zahl der Studierenden ist mittlerweile auf 325 geklettert, neue Professoren werden in diesem Jahr eingestellt und seit einigen Wochen gibt es einen neuen Dekan. Seit Januar ist Martin Dirr der Leiter der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur und hat damit Jana Bochert abgelöst. Die Professorin hatte sich bereits im November überraschend zurückgezogen, um sich künftig mehr der Forschung zu widmen. „Da haben wir uns alle mal tief in die Augen geblickt und überlegt, wer diese Aufgabe nun übernimmt“, macht Dirr keinen Hehl daraus, dass offensichtlich niemand mit dieser Entscheidung Bocherts gerechnet hatte.

