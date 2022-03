Neuburg

06:00 Uhr

Neue Schutzräume für Neuburg? „Das muss der Bund entscheiden“

Plus Neuburg besitzt derzeit keine funktionstüchtigen Schutzräume. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist bezüglich neuer Bunker kritisch.

Von Andreas Zidar

Im Falle eines möglichen Militärschlags besitzt die Stadt Neuburg aktuell keine funktionstüchtigen Schutzräume. Die Anlagen in der Fürstgarten- und der Schrannenplatz-Tiefgarage wurden seit Jahren nicht gewartet und haben ihre „Bunkerfähigkeit“ für den Ernstfall verloren (lesen Sie hier mehr dazu). So mancher macht sich diesbezüglich Sorgen – erst recht, weil Neuburg als NATO-Standort möglicherweise ein primäres Ziel von militärischen Gegnern darstellt. CSU-Politiker Reinhardt Reißner aus Feldkirchen hatte sich in einem Schreiben an Landrat, OB und Abgeordnete gewandt und verlangt, dass man die Bevölkerung im Umfeld von militärischen Einrichtungen schützen müsse. Eine Forderung, mit der er nicht alleine ist.

