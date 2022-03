Neuburg

vor 7 Min.

Neue Trafostationen in Neuburg: Ein Standort geht gar nicht

Kein Standort für ein Trafohäuschen ist das Dreieck beim Fischerstecher an der Oskar-Wittmann-Straße. Dafür sucht man nun eine Alternative.

Plus Die Stadtwerke müssten fünf teilweise 50 Jahre alte Trafostationen in Neuburg ersetzen. Vier Standorte dafür wurden abgesegnet, einer nicht.

Von Manfred Rinke

Es geht zum einen um die Sicherstellung der künftigen Stromversorgung in der Stadt. Aber auch um viel Geld und deshalb darum, dass die Stadtwerke als bisheriger Netzbetreiber in Neuburg ihre Stromkonzession auch behält. Für eine erfolgreiche Bewerbung dafür und um dem enormen Zubau regenerativer Erzeugungsanlagen in Zukunft gerecht werden zu können, ist die Aufrüstung und Erneuerung der Netzkomponenten der Stadtwerke unumgänglich. Dazu zählen auch die Trafostationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen