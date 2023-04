Neue Werkleiter: "Eigentlich müssten wir 20 Euro pro Badegast verlangen"

Plus Ernst Reng und Florian Frank leiten ab 1. Juni die Stadtwerke Neuburg. Im NR-Interview sprechen sie über knappe Kassen und die ungewisse Zukunft für das Parkbad.

Herr Reng, Herr Frank, Sie leiten ab 1. Juni die Neuburger Stadtwerke als Doppelspitze. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Lösung?



Ernst Reng: Ich sehe es positiv. Ich komme aus einer Doppelspitze in Pfaffenhofen und fand es gut. Wir sind breiter aufgestellt, was Wissen und Erfahrung angeht. Die Gefahr einer möglichen Konkurrenzsituation sehe ich überhaupt nicht, weil sich unsere Aufgabenbereiche nicht überlappen und für jeden mehr als genug Arbeit da ist.

Florian Frank: Ich bin der Meinung, dass dies eine sehr gute Lösung ist. Durch dieses Modell hat man sich ein Stück weit Solidität und Verlässlichkeit "eingekauft".