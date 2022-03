Neuburg

Wo in Neuburg neue Wohnungen entstehen sollen

Rechts vom BRK-Seniorenheim an der Richard-Wagner-Straße und vor den dortigen Hochhäusern sind zwei Wohneinheiten für je zehn seniorengerechte Wohnungen geplant.

Plus In der Richard-Wagner-Straße werden 20 seniorengerechte Wohnungen gebaut und in der Münchener Straße könnte ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen entstehen.

Von Manfred Rinke

Im Neuburger Stadtgebiet entsteht neuer Wohnraum. Die Planungen an der Münchener Straße und der Richard-Wagner-Straße im Schwalbanger sehen insgesamt 28 Wohneinheiten vor. Dagegen wurde die Voranfrage zum Bau eines Einfamilienhauses in Ried noch einmal zurückgestellt.

