Neue Zählung: Wie viel Verkehr fließt über die Neuburger Donaubrücke?

Plus Fridays & Parents for Future Neuburg zweifeln an der Richtigkeit der Verkehrszählungen auf der Elisenbrücke. Ihre eigenen Messungen ergeben tausende Fahrzeuge weniger.

Von Andreas Zidar

Wie viele Fahrzeuge sind jeden Tag auf der Neuburger Donaubrücke unterwegs? Diese Frage steht im Zentrum der Diskussionen, ob Neuburg eine zweite Brücke braucht. Eine Zählung im vergangenen Oktober ergab den Wert von 23.000 Fahrzeugen am Tag - für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ( CSU) ein weiterer Beweis dafür, dass Neuburg eine zusätzliche Donauquerung benötigt, um die Verkehrsbelastung in der Innenstadt zu senken. Doch Brückengegner zweifeln diese Zahlen an.

Die Kritik: Zum Zeitpunkt der damaligen Messung war die Donaubrücke bei Bertoldsheim gesperrt. Unter normalen Bedingungen wären deutlich weniger Fahrzeuge in Neuburg unterwegs gewesen, hieß es vom Aktionsbündnis "Auwald statt Asphalt", das dem OB eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit vorwarf - eine Kritik, die der Rathauschef vehement zurückwies.

