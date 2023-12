Neuburg

vor 34 Min.

Neuer Anlauf für Brückenkollektiv: Besteht doch noch Chance auf Förderung?

Plus Das Brückenkollektiv will 2024 neue Projekte angehen. Doch ohne Förderung der Stadt wird das kaum etwas werden. Jetzt gibt es einen neuen Antrag. Wie entscheidet der Stadtrat?

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

"Als Kulturstadt steht in Neuburg an der Donau die Förderung der heimischen Kultur an erster Stelle", so steht es in den Richtlinien der Stadt, wenn es um finanzielle Unterstützung von Kulturprojekten geht. Zuletzt aber hatte dieses Thema in Neuburg einige Wellen geschlagen. Nicht nur, weil Kulturschaffende nun angesichts der klammen Haushaltsmittel der Stadt sparen müssen, sondern vor allem, weil nach bisherigem Stand der Verein "Brückenkollektiv" und das Konzept der Kunsthalle im kommenden Jahr bisher gar nicht gefördert werden. Das sorgt in Neuburg für Gesprächsstoff, denn die Events waren äußert beliebt. Doch es bleibt noch eine Chance.

Wie berichtet hatte das Brückenkollektiv am 25. Oktober im Kulturausschuss einen Antrag auf 25.000 Euro gestellt. Die Unterlagen dazu sind öffentlich und liegen auch der Redaktion vor. Darin heißt es "Das Brückenkollektiv erbittet um eine Förderung für das Jahr 2024, um Ausstellungskonzepte, Konzerte, Theater-, Film-, Tanz- und Poesievorführungen mit regionalen und überregionalen Künstlern - und Künstlerinnen organisieren und abhalten zu können." Es wird dargestellt, dass beispielsweise "Ausstellungen im Bereich der Fotografie" oder Kunstworkshops für Kinder geplant sind. Ziel sei es die gesamten Aktivitäten erneut kostenfrei für die Besucher anzubieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen