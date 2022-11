Neuer Bildband: 60 Blicke auf Neuburg von früher und heute

Plus Wie sich Neuburg in den vergangenen 130 Jahren verändert hat, zeigt ein neuer Bildband, der historische Aufnahmen modernen Fotografien gegenüberstellt.

Aus Wiesen wurden Wohnsiedlungen, Straßen kamen und verschwanden, die Stadt befindet sich im stetigen Wandel. Neuburg hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts stark verändert. Wie stark, das zeigt ein neuer Bildband, der von Bernhard Mahler und Heimatforscher Winfried Dier erstellt wurde und ab sofort zum Verkauf steht. Es ist nicht das erste gemeinsame Projekt der beiden Neuburg-Liebhaber, aber eines mit neuem Konzept. Denn hier verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart zu einem gemeinsamen Bild.