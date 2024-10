Neuer Elternbeirat an der Dr.-Walter-Asam-Schule

An der Dr.-Walter-Asam-Schule fand der erste Elternabend im aktuellen Schuljahr statt. Erfreulicherweise zeigten sehr viele Eltern Interesse, so dass die Aula der Schule sehr gut gefüllt war. Zuerst wurde ein neuer Elternbeirat gewählt. Danach informierten sich die Eltern bei den Klassenlehrern über Lerninhalte, Schulfeiern und Regeln im neuen Schuljahr. In der ersten Elternbeiratssitzung wurden Manuela Till zur Elternbeiratsvorsitzenden und Sandra Bauer als Stellvertretung gewählt. Die Schulleitung, Regina Kneißl, freut sich über eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Elternbeirat. Im neuen Elternbeirat sind folgende Mitglieder (von links nach rechts): Diana Stark, Sandra Bauer, Manuela Till, Jane Kuba, Nicole Galater, Marta Felauers, Anne Stemmer, Edith Zerle.

