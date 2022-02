Neuer Förderverein in Neuburg: Sie wollen kranken Menschen helfen

Unterstützer von Hubert Kastner haben in Neuburg den Förderverein „Leproses“ gegründet. Wie sie helfen wollen.

Am Mittwochabend haben sich Unterstützerinnen und Unterstützer des Hilfsprojektes von Hubert Kastner im Neuburger Restaurant Rennbahn versammelt, um mit ihm den Förderverein „Leproses“ zu gründen. Die Anwesenden wählten Hubert Kastner zum Ersten Vorsitzenden und Johannes Palm zu seinem Stellvertreter. Die Funktion des Kassiers wird von Hans-Joachim Geißel übernommen.

Förderverein „Leproses“ in Neuburg gegründet

Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es laut Mitteilung, lepraerkrankte, blinde und taubstumme Menschen mit Medikamenten, Lebensmitteln und dem Bau von Hütten und sanitärer Anlagen zu helfen. Das Haupteinsatzgebiet ist Südostasien. Hubert Kastner, der aus der Nähe von Augsburg stammt und seit gut 20 Jahren seinen deutschen Wohnsitz in Neuburg hat, konnte wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht selbst im Einsatzgebiet sein. Ein guter Mitarbeiter hat jedoch in seiner Abwesenheit viele Hilfsleistungen an den Bedürftigen zuverlässig weitergeführt.

Hubert Kastner hofft darauf, dass die in Aussicht gestellten Lockerungen der Corona-Beschränkungen es ihm bald wieder möglich machen werden, nach Südostasien zurückzukehren, um dort für längere Zeit seine Arbeit wieder fortsetzen zu können. (nr)