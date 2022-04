Neuburg

17:00 Uhr

Neuer Freundeskreis fürs Münster in Bergen macht gleich Programm

Plus Kultur Neu gegründeter „Freundeskreis Kultur im Baringer Münster“ stellt in der zum Münster erhobenen Baringer Wallfahrtskirche ein Konzertprogramm auf die Beine. Eröffnung ist am 1. Mai und das wird geboten sein.

Von Brigitte Clemens

Für große Freude sorgte im Oktober des Vorjahres Bischof Gregor Maria Hanke, als er die Pfarr- und Wallfahrtskirche in Bergen zum Münster erhob. Das gefiel nicht nur den Baringern. Auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling äußerte sich, glücklich zu sein, nun ein Münster im Stadtgebiet Neuburgs zu haben. Dem Festgottesdienst folgte ein ebensolches Konzert, durchgeführt vom Eichstätter Kammerorchester, wobei die grandiose Akustik dieses Gotteshauses brillierte. Auch der Neuburger Liederkranz setzte schon jahrelang mit prächtigen „Baringer Kirchenkonzerten“ ebendort musikalische Ausrufezeichen.

