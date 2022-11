Neuer Gril-Imbiss eröffnet in der Neuburger Innenstadt

In seiner "CityKüche" in der Rosenstraße bietet Fatmir Krasniqi ab sofort Currywurst und mehr an. Der Inhaber erklärt, wie er sich von der Masse abheben will.

Currywurst sowohl aus Schweine- als auch aus Geflügelfleisch, dazu hausgemachte Soße – sie steht im Zentrum von Fatmir Krasniqis „CityKüche“, die an diesem Donnerstag in der Neuburger Rosenstraße eröffnet. In dem Grillimbiss gibt’s aber auch Cevapcici, Süßkartoffelpommes, Salate und mehr. In die Renovierung des Ladens hat Krasniqi, der „quasi in der Küche aufgewachsen“ ist, zuvor viel Arbeit gesteckt. Ihm sei es wichtig, Speisen anzubieten, die es nicht bereits an jeder Ecke in Neuburg gibt. Sein Imbiss ist in erster Linie darauf ausgelegt, das Essen „to go“ anzubieten. Doch auch ein paar Sitzplätze finden sich in dem Grillimbiss. Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag zwischen 11 und 20 Uhr, Freitag und Samstag zwischen 10 und 22 Uhr.

Lesen Sie dazu auch