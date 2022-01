Neuer Inder in Neuburg: TSV wechselt Pächter im Englischen Garten

Der TSV Neuburg hat einen neuen Pächter für die Sportgaststätte im Englischen Garten. Wie es dazu kam.

Der TSV Neuburg, der größte Sportverein im Kreis Neuburg-Schrobenhausen, hat einen neuen Pächter für die Sportgaststätte im Englischen Garten. Wie Vereinsvorsitzender Udo Kotzur auf Anfrage mitteilt, habe man den Vertrag mit dem bisherigen Pächter auf dessen Wunsch hin aufgelöst. Der Mann aus Indien wollte nach Hause, zu seiner Familie, zurückkehren. „Diesem Wunsch sind wir nachgekommen“, so Kotzur. Der Gastronom führte in den vergangenen gut vier Jahren den „Siam Grill“, der indische und thailändische Gerichte anbot.

Auf Empfehlung habe man nun einen neuen Pächter gefunden. Singh Sukhdev ist ebenfalls Inder und lebt seit 15 Jahren in Deutschland, zuletzt in Garmisch-Partenkirchen. Nach einem Gespräch mit ihm habe man gemerkt: „Das passt in unsere Schiene“, sagt der TSV-Vorsitzende. Der Gastronom, der bereits in München eine Gaststätte aufgebaut hat, erwecke einen soliden Eindruck. Mit dem „Krishna Haus“ bietet er seit Januar indische Küche an. Der Vertrag läuft laut Kotzur zunächst über drei Jahre.