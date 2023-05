Neuburg

Der neue Posten als Kommodore ist für Jürgen Schönhöfer der Jackpot

Plus Jürgen Schönhöfer ist neuer Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Wie der 49-Jährige tickt und warum sein neuer Posten wie Heimkommen ist.

Noch wirkt das Büro ein wenig karg. Die Wände sind leer, auf dem Schreibtisch steht lediglich der PC und daneben liegen ein paar Unterlagen. Doch nach und nach werden so manche Erinnerungsstücke und Momentaufnahmen einziehen, die eine Geschichte, einen Werdegang erzählen - so auch von Jürgen Schönhöfer. Seit Anfang April ist er neuer Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Die Freude über seinen neuen Posten ist dem Oberstleutnant ins Gesicht geschrieben. „Ich bin einfach nur sehr glücklich, dass ich hier sein darf“, sagt er strahlend. Und das hat viele Gründe.

Geboren und aufgewachsen ist der heute 49-Jährige in Hersbruck, einer Kleinstadt im Nürnberger Land. Schon als Kind war für ihn klar: „Ich will Pilot bei der Bundeswehr werden.“ Immer wenn ein Kampfjet am Himmel über ihm vorbeirauschte, habe er sie gespürt, diese Faszination, das Gefühl der Freiheit, die Begeisterung für die Technik. 1992 trat er in die Bundeswehr ein, startete ein Jahr später ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik in München. Auf der Sheppard Air Force Base in Texas wurde sein Kindheitstraum dann mit der Ausbildung zum Kampfjetpiloten 1997 real. „Es war eine schöne Zeit“, sagt Schönhöfer. Im Anschluss ging es für ein Jahr nach New Mexiko, wo er auf die F4 umschulte – und sich auch familiär etwas veränderte. „Ich war zwei Wochen dort und dann wurde unsere erste Tochter geboren.“

