Neuburg

06:00 Uhr

Neuer Laden, neue Wohnungen: Das tut sich in der Schmidstraße

Der Leerstand in der Neuburger Schmidstraße, in dem früher der Modehändler "Bonita" untergebracht war, verschwindet. Direkt nebenan entstehen im Obergeschoss Wohnungen.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

In der Neuburger Innenstadt verschwindet ein Leerstand. Seit 2020 steht die ehemalige Bonita-Filiale leer, nun kehrt neues Leben in die Räumlichkeiten in der Schmidstraße ein. Michael Segeth eröffnet mit seiner gleichnamigen Elektrotechnik-Firma aus Kreut einen Standort in der Neuburger "Flaniermeile" und verwirklicht dort ein neues Konzept.

Dort, wo bis vor einigen Jahren Damenmode verkauft wurde, herrscht aktuell Baustelle. Segeth lässt die Räumlichkeiten im Erdgeschoss komplett renovieren. Unter anderem wird ein neuer Boden verlegt und ein modernes Lichtsystem installiert. Auf den 120 Quadratmetern Ladenfläche entsteht ein sogenannter "Info-Store". Dort soll nichts im klassischen Sinne verkauft werden, kündigt Segeth im Gespräch mit unserer Redaktion an. Stattdessen sollen Kundinnen und Kunden zu den Themen Photovoltaik, Stromspeicherlösungen und E-Ladestationen informiert werden.

