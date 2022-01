Neuburg

17:49 Uhr

Neuer Laden: Zwei Berliner erfüllen sich ihren Traum in Neuburg

Das Pistazienmus bereitet Hinaer Wolf in seinem neuen Laden in Neuburg frisch zu. Die Zutaten: geröstete Pistazien – sonst nichts.

Plus In Berlin haben sie sich nicht mehr wohlgefühlt. Also sind Janine und Hinaer Wolf nach Neuburg gezogen. Dort erfüllen sie sich mit ihrem ersten eigenen Laden einen Traum.

Von Andreas Zidar

In Berlin haben sie sich nicht mehr wohl gefühlt. Sie wollten weg aus der Großstadt, sich etwas Neues aufbauen in Bayern. Und wie es der Zufall wollte, verschlug es Janine und Hinaer Wolf nach Neuburg. Dort erfüllen sie sich ihren Traum eines eigenen Ladens. Vor Kurzem haben sie das Feinkost-Geschäft „Madyna“ in der Rosenstraße eröffnet. „Wir fühlen uns pudelwohl hier“, sagen sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen