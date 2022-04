Neuer Obermeister für Neuburger Spengler und Heizungsbauer

Gerd Bischof ist der neue Chef der Spengler-, Installateur- und Zentralheizungsbauerinnung in Neuburg. Er löst damit Paul Huber ab.

An der Spitze der Spengler-, Installateur- und Zentralheizungsbauerinnung Neuburg gab es einen Wechsel: Bei der Jahreshauptversammlung wurde Gerd Bischof mit großer Mehrheit zum neuen Obermeister gewählt. Er folgt damit auf Paul Huber, der das Amt 20 Jahre lang bekleidet hatte.

Gerd Bischof führt seinen gleichnamigen Betrieb Bischof und Gottschall in den neu erbauten Betriebsräumen in der Paul-Winter-Straße in Neuburg. Als sein Stellvertreter fungiert künftig Alexander Koch aus Neuburg.

Neue Spitze für Neuburger Spengler, Installateure und Heizungsbauer

Der bisherige Amtsinhaber Paul Huber hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Huber übte nach seiner Meisterprüfung und der Übernahme des elterlichen Betriebes im Jahre 1990 zunächst das Amt des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses aus, bevor er dann im Jahr 1993 zum stellvertretenden Obermeister und 2002 zum Obermeister gewählt wurde. Somit kann er sogar auf insgesamt 32 Jahre Innungsarbeit zurückblicken.

Neben der einen oder anderen netten Anekdote konnte Paul Huber von vielen Aktivitäten wie Vorträgen, Veranstaltungen oder Messeauftritten berichten, die er initiiert und organisiert hatte. Die Kollegen und die neugewählte Vorstandschaft bedankten sich für sein langjähriges Engagement mit einem Präsent und wünschten Huber alles Gute. (nr)