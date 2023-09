Neuburg

vor 3 Min.

Neuer Radweg in Neuburg wird zum Politikum

Plus Die neue Verkehrsführung für Radfahrer in der Augsburger Straße wird zum politischen Streitthema. OB Gmehling bezeichnet die Maßnahme als "ganz großen Quatsch". Befürworter fühlen sich nicht ernst genommen.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Es sind keine zehn Meter im Stadtgebiet und doch erhitzen sich derzeit an einem kurzen Abschnitt der Augsburger Straße in Neuburg die Gemüter. Konkret geht es um eine neue Radwegeführung kurz vor dem Kreisverkehr an der Unterführung. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bezeichnet die umgebaute Stelle als "ganz großen Quatsch". Er fordert, die noch ganz mal fertiggestellte Radwegslösung wieder zurückzubauen. Am Mittwoch steht das Thema auf der Agenda des Verkehrsausschusses - doch schon jetzt wird eine sehr grundsätzliche Diskussion über den Stellenwert des Radverkehrs in Neuburg geführt.

Worum geht es also genau? Radfahrer, die die Augsburger Straße stadteinwärts fahren, konnten dies bisher auf einem getrennten Fuß- und Radweg. Dieser endet aber vor der Bahnunterführung. Dort ist der Gehweg nämlich nur 2,20 Meter breit und deshalb zu schmal, um auch einen Radweg parallel auszuweisen. Also müssen dort die Radlfahrer absteigen und schieben - was in der Praxis aber niemand tut. Sie fahren weiter und mogeln sich irgendwie durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen