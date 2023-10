Neues Angebot für die Jugend: Ensemble del Arte stellt Programm vor

Sie wollen vermehrt ein jüngeres Publikum anlocken: Das Ensemble del Arte hat ein buntes Programm für die Saison 2023/24 in Neuburg auf die Beine gestellt.

Sein Publikum möchte das Ensemble del Arte mit fesselnden, unterhaltsamen Programmen in der neuen Konzertreihe zwischen Oktober 2023 und Mai 2024 begeistern. Der Kongregationssaal in Neuburg bietet die perfekte Kulisse für diese Konzerte. Mit seinem besonderen Charme und exzellenter Akustik schafft er eine einzigartige Atmosphäre. Konzerttermin ist immer samstags um 20 Uhr. Eine kurze Programmeinführung für interessierte Konzertbesucher findet in dieser Saison wieder statt um 19.30 Uhr im Saal.

Für neue Abonnenten gibt es erstmals einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent auf den Abo-Preis. Alle Abonnements werden mit fest reserviertem Platz und ohne Vorverkaufsgebühren angeboten. Sie sind auch übertragbar. Neu ist diesmal das Jugend-Abo: Für das jüngere Publikum (bis 26 Jahre) gibt es eine 50-prozentige Ermäßigung auf das Abonnement und 20 Prozent auf Einzelkarten. Für SchülerInnen unter 16 Jahre kostet der Eintritt auf allen Plätzen zehn Euro.

Am Samstag, 21. Oktober, startet die Konzertreihe unter der erfahrenen Leitung des ungarischen Solocellisten László Fenyö. Spätestens nach seinem Sieg beim Pablo Casals Cellowettbewerb im Jahr 2004 in Kronberg machte sich László Fenyö auch international einen Namen. Heute konzertiert er unter anderem im Concertgebouw Amsterdam oder der Londoner Wigmore Hall. Gleichzeitig ist er Professor an der Musikhochschule Karlsruhe. László Fenyö spielt ein Goffriller-Cello von 1695 und wird neben seiner brillanten Technik regelmäßig für sein ausdrucksstarkes Spiel gelobt.

Ensemble del Arte bietet günstiges Abo für Jugend an

Das Programm: Rossini Streichersonate C-Dur / C.P.E. Bach Cellokonzert A-Dur (Solist László Fenyö) /Schubert "Der Tod und das Mädchen" in der Bearbeitung für Streicher von Gustav Mahler.

Bei den weiteren Konzerten dieser Konzertreihe hat Ariel Zuckermann das Dirigat. Solist am Samstag, 18. November, ist der international preisgekrönte Solist Aydar Gaynullin. Meister des Bajans, der osteuropäischen Variante des Knopfakkordeons, ist Aydar Gaynullin ein musikalisches Genie und begnadeter Unterhalter. Von Bachs Toccata in d-Moll, über Tangos von Piazzolla bis hin zu populären Csárdás-Weisen oder Queens „We will rock you“ – scheinbar nichts ist dem feurigen Energiebündel musikalisch fremd. Und nichts macht ihm so viel Spaß, wie seinem Instrument immer wieder neue Klangräume zu erobern, sein Publikum zu überraschen und in einen schwindelerregenden Strudel aus technischen Kapriolen, magischen Klangmalereien, rhythmischen Extravaganzen und effektvollen Klangausbrüche zu reißen. Aydar Gaynullin live zu erleben, ist eine Sensation!

Lesen Sie dazu auch

Am Samstag, 16. März 2024, erleben die Zuschauer Ariel Zuckermann, musikalischer Freigeist und Gratwanderer, in der Doppelrolle als renommierten Dirigenten und gefragten Soloflötisten. Seine epochenübergreifenden Repertoirekenntnisse spiegeln sich in raffinierten und pointierten Programmen wider. Sein technischer und musikalischer Anspruch gepaart mit unbändiger Kreativität, Energie und Menschlichkeit ist dabei stets ein Magnet für Orchester, Solisten und Publikum.

László Fenyö leitet Konzertsaison des Ensemble del Arte

Zum Saisonschluss am Samstag, 11. Mai 2024, kommt die Echo-Klassik Instrumentalistin des Jahres Tianwa Yang, Violine. Mit dem Ensemble del Arte interpretiert sie die Kreutzer-Sonate von Beethoven. Mit großer Souveränität, kompromisslosem Musikverstand und hinreißenden Interpretationen hat Tianwa Yang sich in kürzester Zeit einen Platz in der Riege der maßgeblichen Geigerinnen erspielt. Ihre tiefgründige Beschäftigung mit der Musik und ihr authentisches, gleichermaßen in sich ruhendes wie elektrisierendes Spiel, wurde mit zahlreichen Preisen (u.a. ECHO-Klassik „Instrumentalistin des Jahres“, Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik) ausgezeichnet.

Abonnements und Eintrittskarten für die einzelnen Konzerte sind ab sofort erhältlich. Alle Informationen stehen auf der Webseite www.ensemble-del-arte.de, Auskünfte und Kartenbestellungen ebenfalls unter 08431 / 8972 oder info@ensemble-del-arte.de. (AZ)