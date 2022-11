Neues Buch aus Neuburg dreht sich um Kindheit von Zauberer Schnitzel

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit plant das Neuburger Künstler Kerstin und Sepp Egerer ein neues Buch. Darin gibt es eine nagelneue Zauberer-Schnitzel-Geschichte.

Langsam aber sicher wächst das Schnitzel-Universum, welches das Künstler-Ehepaar Kerstin und Sepp Egerer erschaffen hat, immer weiter. Nach zahlreichen Hörbüchern und zwei Kinofilmen steht nun ein Buch auf dem Plan. Darin enthalten sind zwei Geschichten, die die Schnitzel-Fans schon von den Hörbüchern kennen. Dazu kommt eine völlig neue Erzählung, die in die Kindheit des sympathischen Zauberers entführt. Verbunden ist das neue Projekt mit einer Crowdfunding-Aktion, die am Samstag, 19. November, um 18 Uhr an den Start geht.

Doch erst einmal alles auf Anfang: Die Idee, ein Buch über den Zauberer Schnitzel zu schreiben, geistert schon länger in den Köpfen der Egerers umher. Eigentlich hätte sich Sepp ja ein neues Hörbuch gewünscht, weil aber auch der große Filmdreh in diesem Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat, wäre dies wohl doch eine Schippe zu viel gewesen. Also lieber das bereits vorhandene Material liebevoll verbasteln und noch ein Zuckerl drauflegen. Dieses Sahnehäubchen, die noch völlig unbekannte Geschichte über den Waschtl, gestaltet sich als Zeitreise. Denn während alle großen und kleinen Fans den Schnitzel bisher nur als erwachsenen Zauberer kannten, geht es nun in dessen Kindheit.

Gerade einmal zwölf Jahre ist der Zauberer in dem neuen Abenteuer alt. Um ein richtiger Magier zu werden, soll er in die Zaubererschule nach Passau. Das passt dem Waschtl aber so gar nicht. Erstens will er seine Freunde in Knedlhausen nicht zurücklassen und außerdem stellt er sich seine Zukunft ganz anders vor. Eher so Richtung Bootsverleiher auf dem Biersee, als mit Zauberhut und Stab Dinge zu beschwören.

Zauberer Schnitzel Buch Foto: Egerers

Gute drei Wochen hat es Kerstin Egerer gekostet, das rund 200 Seiten dicke Buch zu tippen. Auf der heimischen Couch in eine weiche Decke eingewickelt, hat sie daran gearbeitet, die Schnitzel-Welt wieder ein Stück größer werden zu lassen - zusammen mit ihrem Mann Sepp als Probeleser und Entscheidungshelfer. Denn genau wie bei den Hörspielen war zwar das grobe Thema der neuen Geschichte vorgegeben, in welche Richtung sich die Handlung entwickelt, wurde aber erst während des Schreibprozesses entschieden.

Neues Buch aus Neuburg widmet sich Kindheit von Zauberer Schnitzel

Nun ist die Geschichte fertig und wird Gegenstand einer sogenannten Crowdfunding-Aktion. Denn bevor das Buch in den Druck geht, will man laut Florian Herold erst einmal abschätzen, wie groß das Interesse an dem neuen Projekt ist. Der Betreiber des Verlags H2O ist schon vor Monaten in die Zauberer-Schnitzel-Vermarktung mit eingestiegen. Herold und seine Mitarbeiter haben seit Kooperationsbeginn im Januar bei den Hörspielen und auch bei dem zweiten Film unterstützt, dass die Inhalte möglichst ansprechend an die Neuburgerinnen und Neuburger gebracht werden - und nicht nur an diese, sondern auch an ein Publikum außerhalb der Region.

Denn nach Herolds Ansicht ist es die "Seele dieser Welt" zweifellos wert, sich auch außerhalb von Neuburg zu einem Kinderklassiker ähnlich Pumuckl oder Räuber Hotzenplotz zu entwickeln. Der Inhalt entführe ebenfalls in eine heile Kinderwelt mit Schurken, die vielleicht gar nicht so richtig böse sind und Helden, die weniger heroisch und vielmehr nahbar sind. "Die Magie des Zauberer Schnitzel ist nichts so majestätisch wie beispielsweise bei Harry Potter, sondern viel verspielter und spricht daher mehr die Fantasie der Kinder an. Eher vergleichbar mit der Magie von Otfried Preußlers Kleiner Hexe", wie Herold meint.

Und genau bei dieser Abschätzung, wie viele Menschen das neue Buch um Zauberer Schnitzel anspricht, hilft die Crowdfunding-Aktion. Dort können Interessierte aus drei Möglichkeiten auswählen: Variante eins ist die Bestellung eines neuen Buchexemplars, das 19,90 Euro kosten soll. Dazu kommen drei Euro Porto, die aber zurückerstattet werden, sollte das Buch bei Florian Herold abgeholt werden. Variante zwei kostet 32,90 Euro und beinhaltet neben dem Buch ein Hörspiel.

Und dann gibt es da noch die Variante drei. Auch hier ist natürlich das neue Buch enthalten und zudem zwei Tickets für die allererste "Schnitzel-Convention" die für den kommenden Sommer geplant ist. Schnitzel-Fans dürfen dann einen Tag direkt an der originalen Zauberer-Schnitzel-Hütte verbringen, treffen auf den Titelhelden und andere Charaktere und bekommen eine leckere Verpflegung. Diese Variante kostet 89,90 Euro. Zu finden ist die Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Startnext unter www.startnext.com/zaubererschnitzelbuch.