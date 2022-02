Neuburg

18:00 Uhr

Neues Café am Schrannenplatz: Neuburger Arzthelferin erfüllt sich Lebenstraum

Lavdie Ajeti-Veliu arbeitet als Medizinische Fachangestellte in der Praxis von Dr. Mattias Fischer-Stabauer am Neuburger Schrannenplatz. Nur einen Steinwurf vom Praxiseingang entfernt möchte sie ein Café eröffnen.

Plus Lavdie Ajeti-Veliu ist Arzthelferin in Neuburg. Jetzt erhält die 30-Jährige die Chance, ein Café am Schrannenplatz zu eröffnen. Es scheitert nur noch an einem Punkt.

Von Andreas Zidar

Es ist eine Geschichte, die guttut – in Zeiten, in denen man viele Gründe finden könnte, warum man sich besser nicht selbstständig macht. Lavdie Ajeti-Veliu lässt sich von den widrigen Corona-Umständen nicht abschrecken. Sie hat einen Traum – ein eigenes Café. Wie es der Zufall will, kann die Arzthelferin aus Neuburg diesen Traum verwirklichen, und das an zentraler Stelle in der Stadt, am Schrannenplatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen