Spende in schwierigen Zeiten: Ein neuer Transporter für die Neuburger Tafel

Die Neuburger Tafel bekommt einen neuen Transporter. Sponsor Verallia benötigt viel Erdgas und schaut sorgenvoll auf den Krieg in der Ukraine.

„Die Tafel platzt aus allen Nähten.“ Philomena Schlamp und ihre Helferschar versorgen jetzt nicht nur 600 Bedürftige aus Neuburg, sondern neuerdings zusätzlich 108 Afghanen und Flüchtlinge aus der Ukraine. Da kommt ein neues Transportfahrzeug gerade recht. Den Mercedes Vito mit Kühleinrichtung nahm Tafel-Chefin Philomena Schlamp am Donnerstag in Empfang. Der Wagen hätte schon 2021 kommen sollen, aber die Lieferzeiten für Neufahrzeuge sind deutlich länger geworden. Florian Brandstetter von Mercedes Praunsmändtl übergab den Schlüssel. Das Autohaus sponsert den Tafel-Lieferwagen, finanziert hat ihn die Neuburger Glasfabrik Verallia.

Philomena Schlamp bedankte sich mehrfach für die sehr willkommene Unterstützung. Momentan müsse die Neuburger Tafel alle Register ziehen, denn in diesen Wochen fallen die Lebensmittelabgaben der Märkte und Händler deutlich knapper aus als etwa im Dezember. Ihre 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben alle Hände voll zu tun, um das Lager zu füllen und die Ausgabe zu sichern.

Neuer Mercedes-Transporter für die Tafel Neuburg

Joachim Böttiger, Personalvorstand von Verallia Deutschland (Bad Wurzach), erläuterte das Förderprinzip des Unternehmens. Man habe sich unter anderem für die Tafel-Vereine entschieden, weil man die Bedürftigkeit und schwierige Versorgungslage von Verallia-Werken im Ausland kenne. Der Konzern führe vier Werke in Deutschland, je eines in Polen und in der Ukraine sowie zwei Standorte in Russland. Die russischen Werke produzieren bis jetzt ohne Einschränkungen weiter.

Der Neuburger Betrieb – 1968 als Ruhrglas gestartet – gilt mit 300 Beschäftigten im durchgehenden Schichtbetrieb als wichtiger Arbeitgeber in der Stadt. Verallia verarbeitet in zwei Schmelzwannen Altglas und Rohstoffe – aufgeteilt zu je 50 Prozent. Die Tagesproduktion von 700 Tonnen und dreieinhalb Millionen Gläsern sei noch unverändert, berichtet Werkleiter Volker Pukrop. Die Weißgläser gehen an Großabnehmer wie Hipp oder Kühne.

Verallia Deutschland plant einen Neubau in Neuburg

Geschmolzen wird fast ausschließlich mit Erdgas. Deshalb ist die Glasfabrik mit rund 600 Millionen Kilowattstunden jährlich der mit Abstand größte Abnehmer der Stadtwerke Neuburg. Der Kommunalbetrieb erhält ein Entgelt für die Durchleitung durch sein Netz. Sollte das Erdgas im Verlauf des Ukraine-Krieges knapper werden, muss Verallia unter Umständen einen Notfallplan in Gang setzen. Die Details werden derzeit mit den Stadtwerken ausgearbeitet. Die Glasfabrik gilt als systemrelevant, weil sie Nahrungsmittelhersteller beliefert und mit den Stadtwerken Nahwärme zur Verfügung stellt. Die Schmelzöfen dürfen nicht abgeschaltet werden und erkalten, sonst sind sie irreparabel verloren.

Verallia Deutschland plant einen Neubau im Industriegebiet Grünau. Die neue Technologie setze auf elektrischen Strom und weniger auf Erdgas, beschreibt der Werkleiter die Überlegungen. Sie zielten auch auf verbesserten Umweltschutz ab.