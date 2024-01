Neuburg

26.01.2024

Neues Format: Neuburger Gastronom organisiert Party auf dem Schrannenplatz

Plus Ein DJ auf dem Markthallenbalkon, Party auf dem Schrannenplatz: So lautet das Konzept eines neuen Events in Neuburg. Dahinter steckt ein örtlicher Gastronom.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Der Neuburger Gastronom Anis Chaalali ist bekannt dafür, ungewöhnliche Wege zu gehen. Jetzt stellt der Inhaber des Gasthauses Pfafflinger wieder einmal etwas Neues auf die Beine. Am Faschingsdienstag veranstaltet er eine Party auf dem Schrannenplatz - mit Gästen, die einen hochklassigen Auftritt versprechen.

"Ich stehe auf außergewöhnliche Sachen", sagt Chaalali im Gespräch mit unserer Redaktion und berichtet, was er am Dienstag, 13. Februar, unter dem Motto "Faschingsfieber" vorhat. Von 16 bis 23 Uhr organisiert er zum Abschluss der Faschingszeit eine Open-Air-Veranstaltung auf dem zentralen Platz der Neuburger Innenstadt. Hierfür hat der Gastronom bei der Stadt eine temporäre Sondernutzung für einen Teilbereich des Platzes beantragt und genehmigt bekommen. Der Abschnitt vor der Markthalle wird an diesem Tag zur Tanzfläche umfunktioniert. Für die Stimmung soll DJ Ben vom Balkon der Halle sorgen - diesen Bereich nutzt Gastronom Chaalali derzeit ohnehin im Rahmen seiner "Winterlounge". Musikalisch wird querbeet alles gespielt, was Laune macht, kündigt er an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen