Neues Geschäft „Meeresgrün“ in der Neuburger Schmidstraße: „Ein Aufbruch für die Innenstadt“

Neuburg

Neues Geschäft in der Neuburger Innenstadt: "Meeresgrün" soll die „Mema“-Lücke schließen

Die Neuburger Innenstadt bekommt ein neues Geschäft. Die Inhaberin von „Meeresgrün“ will die Lücke schließen, die nach dem Weggang des Geschenkeladens „Mema“ entstanden ist.
Von Paul Pfaffel
    • |
    • |
    • |
    Mit ihrem neuen Laden "Meeresgrün" will Bettina Lautner (rechts) die Innenstadt beleben. Mit im Team ist Ramona Krüger.
    Mit ihrem neuen Laden "Meeresgrün" will Bettina Lautner (rechts) die Innenstadt beleben. Mit im Team ist Ramona Krüger. Foto: Paul Pfaffel

    Mit „Meeresgrün“ bekommt die Neuburger Innenstadt ein neues Geschäft, das mehr sein will als nur ein Geschenkeladen und das die Lücke, die der Weggang von „Mema“ hinterlassen hat, schließen soll.

