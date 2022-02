Neues Hochregallager der Neuburger Milchwerke nimmt Formen an

Plus Das neue Hochregallager der Neuburger Milchwerke soll bald fertig sein. Ein Plan des Unternehmens damit ging nicht auf.

Das neue Hochregallager der Neuburger Milchwerke nimmt langsam Formen an. Seit Mai 2021 laufen die Arbeiten für das 20 Meter hohe Lager mit sechs Ebenen, das direkt neben dem bestehenden Werk entsteht.