Neues Konzertangebot in Neuburg: "Theo" lädt zum Kulturherbst

Noppo Heine will den Herbst in Neuburg mit einem neuen Kulturangebot bereichern. Vier Veranstaltungen sind dafür geplant - mit teils bekannten Gesichtern.

"Sag mal Noppo, hättest du was, wo wir mal wieder auftreten können?" Diese Frage hört Noppo Heine immer wieder. Und ja, der Noppo hat da was. Einen Kulturherbst hat er im Angebot, in diesem Jahr zum ersten Mal. Die Idee trieb ihn schon länger um, auch mit einem ganz bestimmten Ort in Neuburg liebäugelt Heine schon seit längerem. Warum also nicht Nägel mit Köpfen machen und beides verbinden? Gesagt, getan, "Theos Kulturherbst" wird geboren. Doch was hat es damit auf sich und wer ist eigentlich dieser Theo?

Auf letztere Frage antwortet Heine mit einem lauten Lachen. Dieser Theo sei doch sein ehemaliger Erklärbär gewesen. Die Figur, die durch sein Ticketsystem "Theos Tickets" führen sollte und die Benutzung erleichtern. Der Erklärbär verschwand, der Name und das Ticketsystem blieben. "Damit der Theo trotzdem noch was zu tun hat, bekommt er nun eben seinen eigenen Kulturherbst", sagt Noppo augenzwinkernd.

Mit der Veranstaltungsreihe wolle er nicht nur die Neuburger Kulturlandschaft bereichern, sondern auch eine zusätzliche Plattform für Künstler bieten. Durch sein Gitarrenfestival "Barock bis Rock" und zahlreiche Hausmusikabende habe er sich ein gutes Künstlernetzwerk aufbauen können, sagt Heine selbst. Und in den Gesprächen nach, vor und während der Konzerte komme dann natürlich auch immer wieder die Frage, was in Zukunft alles geplant sei.

William Wahl wird im Rahmen des Kulturherbsts im Neuburger Haus der Maschinenringe auftreten. Foto: Rainer Holz

Und dann war da ja auch noch das Schlösschen Hessellohe. Dort veranstaltete Heine im vergangenen Winter ein Adventskonzert - in der Schlosskapelle, wo man ursprünglich auftreten wollte, sei es einfach zu kalt gewesen. Der Ort gefiel Heine, so gut sogar, dass er seitdem den Wunsch hatte, dort weitere Konzerte anzubieten - und kurzerhand anfragte, ob dort sein geplanter Kulturherbst stattfinden könne.

Neues Konzertformat "Theos Kulturherbst" in Neuburg

Geklappt hat beides: Die Künstler sagten zu, es kam grünes Licht für das Schlösschen. Vier Konzerte wird Theos erster Kulturherbst umfassen. Drei im Schlösschen selbst und eines im Haus der Maschinenringe.

Los geht es am 27. Oktober um 20 Uhr im Schlösschen Hessellohe mit Andreas M. Hofmeir, der zum Musikkabarett unter dem Titel "Kein Aufwand!" einlädt. Einen Tag später, am 28. Oktober tritt Peter Autschbachs "TA2" mit Rock, Pop und Jazz ebenfalls um 20 Uhr im Schlösschen auf. Weiter geht es mit einem Ausflug ins Haus der Maschinenringe am 4. November um 20 Uhr. Dort lautet das Motto "Wahlgesänge", dahinter verbirgt sich ein Klavierkabarett mit William Wahl. Den Abschluss macht "Spanish Nights" am 16. November um 20 Uhr. Die Gruppe Cobario tritt auf und verspricht Musik zum Fühlen, Riechen und Schmecken.

Die Namen dürften vor allem Liebhabern von Noppos Gitarrenfestival bestens bekannt sein. Sowohl Peter Autschbach als auch Cobario standen bei "Barock bis Rock" bereits auf der Bühne. Was Heine aber wichtig ist: "Beim Kulturherbst handelt es sich nicht um ein zweites Gitarrenfestival. Das ist ein komplett neues Format."

Karten für die Veranstaltungen gibt es beim Ideenquell in der Neuburger Innenstadt zu kaufen sowie über Theos Tickets unter mailto:www.theos-tickets.de/de/. Dort finden sich auch weitere Informationen.