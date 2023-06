Neues Leben nach der „Kreidezeit“: Hoffmann Mineral gibt Flächen zurück

Plus Hoffmann Mineral erhält Lob für rekultivierte Tagebauflächen und gibt diese endgültig an die Eigentümer zurück. Die Trockenheit rafft heuer Frösche und Molche dahin.

120.000 Kubikmeter Kieselerde jährlich holt die Firma Hoffmann Mineral derzeit aus den Gruben Riedensheim, Siglohe und Oberhausen. Aus den alten Kreidelöchern macht die Renaturierung neue Biotope und Wald für künftige Generationen. Bergamt und Naturschutz vergaben jetzt gute Noten für drei Standorte.

Pfaffengrund Nord 1/3, Hirschlache und Eichwald 1/3 sind abgebaut, verfüllt und bepflanzt. „Die Flächen sind gut rekultiviert worden und entsprechen den Auflagen“, stellte Svenja Kahl vom Bergamt Südbayern bei einem Ortstermin fest. Damit entlässt das Bergamt diese Tagebauflächen aus ihrer „bergrechtlichen Aufsicht“.