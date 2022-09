Neuburg

Neues Lokal im Zentrum: 22-jähriger Neuburger macht sich selbstständig

Plus Hüseyin Özay erfüllt sich in den Räumen des „Dolce Vita“ in der Neuburger Färberstraße einen Traum und eröffnet sein eigenes Lokal. Der 22-Jährige verfolgt ein ambitioniertes Ziel.

Von Andreas Zidar

Das Bild der Neuburger Innenstadt ist geprägt von zahlreichen Leerständen. Einer von ihnen soll zum 1. Oktober verschwinden. Der 22-jährige Hüseyin Özay aus Neuburg ist neuer Mieter in den Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés „Dolce Vita“ in der Färberstraße. Der Jungunternehmer hat sich bislang einen Namen im örtlichen Einzelhandel und mit dem familieneigenen Döner-Imbiss am Neuburger Kinopalast gemacht. Nun will Özay schon in jungen Jahren auf eigenen Beinen stehen und mit seinem neuen Lokal die Innenstadt beleben.

