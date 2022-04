Neues Projekt im Landkreis soll Bestand der Wiesenbrüter schützen

Ein neues Projekt soll dem immer geringeren Bestand der WIesenbrüter im Kreis Neuburg-Schrobenhausen entgegenwirken. Manche Mitglieder im Kreisumweltausschus sind skeptisch.

Seit Jahren ist der Bestand der Wiesenbrüter bayernweit und damit auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen, insbesondere im Donaumoos, rückläufig. Die meisten Arten sind sogar vom Aussterben bedroht. Um dem entgegenzuwirken, plant die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt ein neues Projekt, das über mehrere Jahre laufen soll, wie Behördenchef Siegfried Geißler im Kreisumweltausschuss am Donnerstagnachmittag berichtete.

Derzeit gebe es schon zwei Projekte, die gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz in den Gemeinden Langenmosen und bei Lichtenau laufen, im Rahmen derer bereits Schutzmaßnahme umgesetzt würden, so Geißler. „Wir wollen aber ein größeres Projekt machen, das auch langfristig angesetzt ist und sich auf den ganzen Landkreis bezieht.“ Die Ziele sind unter anderem, einen Gebietsbetreuer einzusetzen, den Grundwasser-Spiegel dauerhaft mittels Drainagekappen oder Grabenaufstauung zu erhöhen, mehr Grünland zu schaffen, Sichthindernisse zu reduzieren und auch Flächen zu erwerben oder zu tauschen. „Wir würden auch in enger Abstimmung mit dem Donaumooszweckverband arbeiten.“ Das gelte insbesondere für den Flächenerwerb, „denn alleine als Landkreis können wir das nicht selbst“. Momentan sei man noch in der Vorberatung, im Sommer wolle man dann im Umweltausschuss ein fertiges Konzept präsentieren. Laut Geißler gibt es nach Ostern auch eine Planungssitzung mit dem Naturschutzfonds, um die Finanzierung und Förderungen abstecken zu können. Los gehen soll es dann – sofern am Ende der Kreistag im Sommer zustimmt – im März nächsten Jahres.

Maxi-Paula Schwarzbauer (Grüne) war skeptisch, ob sich Klima- und Artenschutz in dem Projekt vereinen lassen, insbesondere mit Blick auf die Errichtung von großflächigen Photovoltaikanlagen. Geißler beruhigte: „In den Wiesenbrütergebieten gibt es keine PV-Anlagen.“ Und diese etwa einzugrünen, mache keinen Sinn, da die Tiere ohnehin freie Sicht haben müssten. „Es geht jetzt vielmehr darum: Wo kann man noch Anlagen errichten und wo nicht mehr“, sagte Geißler. Paul Strixner plädiert, abzuwarten und zu schauen, ob sich etwa der große Brachvogel bereits in vorhandenen Anlagen niedergelassen hat. „Vielleicht gefällt es ihm ja dort.“ Geißler entgegnete, dass Sichthindernisse stets Ausschlusskriterien für Brut und Nahrung seien.

Die Feinde der Wiesenbrüter fehlten für Ludwig Bayer (FW) im Projekt, womit man sich laut Geißler aber definitiv noch auseinandersetzen wird. „Wir wollen hier auch mit den Jägern sprechen, uns mit ihnen abstimmen.“ Tobias Gensberger erwähnte allerdings, dass die Jäger ohnehin schon genug tun würden, mehr gehe einfach nicht. „Und das Hauptproblem kommt aus der Luft mit Rabenkrähen und Elstern, die sind sehr intelligent und dürfen nicht geschossen werden.“

„Als wichtig und richtig“ sieht Peter Mießl (SPD) das geplante Projekt. Allerdings interessierte ihn, wie hoch die finanziellen Eigenmittel des Landkreises sind. Laut Behördenleiter Geißler mache der Personal-Posten den Löwenanteil aus, gefolgt von den Kosten für die diversen Maßnahmen. Genaue Zahlen könne er nicht nennen, die Fördergelder lägen bei 75 bis 90 Prozent. Für Johann Habermeyer (FW) war der Projektentwurf im Bereich der Zielsetzung nicht konkret genug und Alfred Hornung (CSU) verstand nicht ganz, warum es wieder ein Projekt brauche. Ihm fehle es an Erkenntnissen. „Vielleicht kann mal jemand aus dem Praktischen in den Ausschuss kommen und berichten.“