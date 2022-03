Neuburg

Neues Schulmodell an der Maria-Ward in Neuburg

Rektor Heribert Kaiser ist zuversichtlich, dass das AFRA-Konzept im kommenden Schuljahr an der Maria-Ward-Realschule Neuburg gut angenommen wird.

Plus Im kommenden Schuljahr führt die Maria-Ward-Schule in Neuburg ein neues pädagogisches Konzept ein. Dieses ist geprägt von Ganztag und vernetztem Unterricht.

Von Laura Gastl

Ab dem kommenden Schuljahr bietet die Maria-Ward-Realschule ein neues Schulmodell an: Neben der Regel- und der Bläserklasse, in der die Schülerinnen und Schüler ein Instrument von neu auf lernen, wird ab September das Ganztagsmodell AFRA angeboten. Dieses stellte Konrektorin Anita Schmid am Infotag im Kongregationssaal vor.

